В Госдепартаменте после заявлений российского ФСБ напомнили, что Крым всегда будет частью Украины

Об этом на брифинге сказала официальный представитель Госдепартамента США Элизабет Трюдо, передает корреспондент УНИАН.

В Госдепартаменте заявили, что видели сообщения о заявлениях российского ФСБ о якобы предупреждении теракта в Крыму. При этом Трюдо посоветовала обратиться к правительству Украины относительно дополнительной информации. Также она сказала, что Соединенные Штаты поддерживают связь с Украиной.

Вместе с тем, в Госдепартаменте повторили позицию, что США не признает незаконную аннексию Крыма.

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"Мы не хотим отвлекаться от реальной проблемы здесь, которая заключается не только в российской оккупации и попытке аннексии Крыма, но и также в продолжающейся агрессии на востоке Украины. Наша позиция по Крыму известна. Крым есть и всегда будет частью Украины. Мы осуждаем и призываем к немедленному прекращению российской оккупации Крыма", - заявила Трюдо.

"Санкции, связанные с Крымом, останутся в силе, пока Россия не вернет полуостров Украине", - заявила Трюдо.

Также она напомнила, что США поддержали Минский процесс и всегда есть возможность для поддержания между сторонами диалога.