Заявление ФСБ РФ может быть прикрытием для начала более масштабной агрессии против Украины - Чубаров

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Меджлиса Рефат Чубаров.

"Российские специальные органы практически полностью копируют методы времен НКВД-МГБ-КГБ СССР", - говорится в его сообщении.

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По словам Чубарова, утверждение ФСБ РФ о том, что мол, с территории материковой Украины на территорию оккупированного Россией Крыма прорвались диверсионные группы МО Украины, не что иное, как прикрытие ФСБ России совершенных или планируемых ими на территории Крыма преступлений.

"Во втором случае, возможно, начатая провокация может послужить для обоснования более масштабных агрессивных действий по отношению к Украине со стороны России", - подытожил глава Меджлиса.

Как сообщал УНИАН, Министерство обороны Украины опровергает информацию, распространенную ФСБ РФ, относительно участия подразделений Главного управления разведки МО Украины в диверсионной деятельности на территории временно оккупированной АР Крым.