Холодницкий ожидает в ближайшее время объявления Онищенко в международный розыск

Об этом Холодницкий написал на своей странице в Facebook.

«Пройдет очень мало времени и Александр Онищенко будет объявлен в розыск на всей территории Украины, а также в межгосударственный и международный розыск», - заявил он.

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«После этого правоохранительные органы в странах, признающих юрисдикцию Интерпола, будут обязаны его задержать, после чего будет начат процесс экстрадиции», - сказал Холодницкий.

Как сообщал УНИАН, в июне НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили о разоблачении организованной преступной группировки, которая причинила ущерб государству в размере более 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ПАО «Укргаздобыча».

Организатором коррупционной схемы, по данным НАБУ, является народный депутат Онищенко.

5 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Но до того он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, выехал из Украины. Сейчас он находится в Лондоне.

Генпрокурор Юрий Луценко 27 июля подписал сообщение о подозрении Онищенко.

НАБУ уже дважды вызывало его на допрос в качестве подозреваемого, однако он ни разу не явился.

5 августа в Антикоррупционном бюро заявили, что детективы готовят ходатайство в суд о принудительном приводе подозреваемого, и после соответствующего постановления они смогут объявить Онищенко во всеукраинский и международный розыск.