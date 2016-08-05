Турчинов: Россия быстрыми темпами милитаризирует оккупированный Крым

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

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«Мы знаем, что очень быстрыми темпами происходит милитаризация оккупированного Крыма, где РФ создала достаточно мощную группировку войск», - сказал Турчинов, отметив, что Россия в Крыму использует мощные средства для прикрытия своих военных сил с воздуха.

Он сообщил, что вблизи Джанкоя размещены ракетные комплексы С-400.

По его словам, в Крыму создается очень мощный военный потенциал. «В первую очередь я обращаю внимание на то, что в этом потенциале преобладают наступательные средства оружия и военной техники», - отметил Турчинов.