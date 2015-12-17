Порошенко заявляет о росте милитаризации Крыма

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом сегодня в Брюсселе.

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«Мы обсудили и ситуацию в оккупированном Крыму, и растущую милитаризацию полуострова, и понятно, что нейтрализовать эту угрозу мы можем только совместными и скоординированными действиями», - заявил он.