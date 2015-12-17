Порошенко заявляет о росте милитаризации Крыма
16:57, 17 декабря 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко заявляет о росте милитаризации Крыма и призывает скоординировать действия для нейтрализации этой угрозы.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом сегодня в Брюсселе.
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«Мы обсудили и ситуацию в оккупированном Крыму, и растущую милитаризацию полуострова, и понятно, что нейтрализовать эту угрозу мы можем только совместными и скоординированными действиями», - заявил он.
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