Тимошенко и Янукович выразили соболезнование семьям погибших

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО выразила соболезнование семьям 5 украинских граждан, которые погибли в результате авиакатастрофы самолета Боинг-735-700 в воскресенье близ Перми.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата правительства, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что «это большое горе, когда погибают молодые и сильные люди. Для семьи, для страны, для всех нас нет большей потери, чем потеря человеческой жизни». (Все пятеро украинских граждан, погибшие сегодня в катастрофе Боинга - мужчины в возрасте от 33 до 36 лет. - УНИАН).

«Украина скорбит вместе с Вами, с людьми, которые потеряли своих родных и близких», - отметила премьер-министр.

Ю.ТИМОШЕНКО также выразила соболезнование премьер-министру Российской Федерации Владимиру ПУТИНУ. В телеграмме на имя российского премьера говорится о том, что в Украине весть об авиакатастрофе, повлекшей за собой многочисленные человеческие жертвы, восприняли с чувством скорби.

«Огромной сердечной болью эта трагедия отзывалась также и в сердцах многих миллионов граждан Украины. В тяжелый час вместе со всеми гражданами Российской Федерации разделяем боль непоправимых потерь», - отмечается в правительственной телеграмме.

Ю.ТИМОШЕНКО от имени правительства Украины и от себя лично выразила глубокие соболезнования родным и близким всех погибших.

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Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ выразил соболезнования семьям погиблих сегодня в авиакатастрофе в Перми.

«Глубокой болью отзывается в сердце страшное известие об авиакатастрофе в Перми, повлекшей гибель людей, среди которых и граждане Украины», – говорится в соболезновании, текст которго размещен на персональном сайте В.ЯНУКОВИЧА.

Лидера Партии регионов выразил искренние и глубокие соболезнования семьям и близким погибшим. «В этот горький час мы разделяем ваше огромное горе и всегда готовы прийти вам на помощь», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

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Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выразил сооболезнование российскому коллеге Дмитрию МЕДВЕДЕВУ в телефонном разговоре.