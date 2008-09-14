Список украинских граждан погибших в авиакатастрофе

В результате крушения самолета Boeing-737 в Перми погибли 18 иностранных граждан, в том числе граждане Азербайджана, Украины, Германии, США, Китая и Турции.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России, в числе погибших - 5 граждан Украины:

Дмитрий Ефремов 1973 г.р.,

Вадим Голуб 1972 г.р.,

Сергей Новожилов 1972 г.р.,

Вадим Никулин 1974 г.р.,

Николай Попов 1975 г.р.

Также погибли 7 граждан Азербайджана:

Раффиг Абдуллаев 1960 г.р.,

Маммадали Азизов 1958 г.р.,

Анвар Бадиров 1951 г.р.,

Акиф Джалалов 1949 г.р.,

Нурида Мирзаева 1986 г.р.,

Исмагил Сафиев 1976 г.р.,

Агил Шабанов 1967 г.р.

Кроме того, среди погибших - гражданин Франции - Эрик Атлан; гражданин Китая - Фанг Фанг 1982 г.р., гражданин Турции - Левент Нури Кочак 1954 г.р., гражданин Италии - Томасо Мартинаццо, гражданин Германии - Христиан Собек 1973 г.р., а также гражданин США - Бабир Тайметов 1982 г.р.