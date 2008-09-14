Ющенко позвонил Медведеву в связи с катастрофой Боинга
12:37, 14 сентября 2008Общество
1268 0
Сообщает пресс-служба Кремля
Многочисленные соболезнования в связи с авиакатастрофой в Перми, жертвами которой стали 88 человек, поступают в Россию из-за рубежа, сообщает в воскресенье пресс-служба главы российского государства.
Самолет, выполнявший рейс 821 Москва-Пермь, разбился рано утром в окрестностях Перми. Все 88 человек, находившиеся на его борту, погибли.
В частности, в ходе телефонных разговоров с президентом РФ Дмитрием Медведевым слова сочувствия и поддержки передали президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Армении Серж Саргсян и Украины Виктор Ющенко, отмечает пресс-служба Кремля.
Напомним, что среди погибших - 9 граждан Азербайджана, 5 - Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter