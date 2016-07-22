МИД Украины выразило протест в связи с пребыванием Шойгу в оккупированном Крыму

Об этом говорится в переданном МИД Украины.

«Пребывание С.Шойгу на территории Автономной Республики Крым является откровенным пренебрежением со стороны российских властей государственным суверенитетом Украины, свидетельством нарушения со стороны Российской Федерации Устава ООН, принципов и норм международного права, сознательным игнорированием этой страной своих международных обязательств», - отмечается в комментарии.

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Также в украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что вся ответственность за эти и другие нарушения возлагается на Российскую Федерацию как на государство-оккупанта в соответствии с нормами международного права, ее должностных лиц, а также незаконные «органы крымской власти» и их представителей, которые принимают незаконные решения и совершают противоправные действия.

Российскому внешнеполитическому ведомству направлена соответствующая нота протеста.