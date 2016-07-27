Украина в Минске выразила обеспокоенность атаками боевиков на беспилотники ОБСЕ - пресс-секретарь Кучмы

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Вызывают тревогу систематические атаки представителей ОРДЛО на беспилотники СММ ОБСЕ. Только на этой неделе в результате обстрела один аппарат был сбит и два повреждены. Атака на дроны имеет объяснение: они собирают информацию о расположении военной техники, и эти данные подтверждают невыполнение Минских договоренностей представителями ОРДЛО", - заявила она.

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Также пресс-секретарь Кучмы отметила, что боевые действия не дают возможности восстанавливать инфраструктуру Донбасса, разрушенную войной.

"Об этом шла речь на заседании экономической подгруппы. Приходится снова ремонтировать объекты, которые уже были отстроены раньше, как, например, железнодорожный перегон Никитовка – Майорск. Работа ремонтных бригад возможна только после разминирования", - добавила Олифер.

Напомним, сегодня в Минске состоялось заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Кучма принимал участие в работе группы в скайп-режиме.