Возле линии разграничения на Донбассе два беспилотника ОБСЕ обстреляли, еще один сбили - заявление миссии

Об этом говорится в сообщении миссии ОБСЕ, опубликованном на сайте организации.

"25 июля в 23:51 во время полета над контролируемой правительством Украины Авдеевкой, примерно на расстоянии 600 метров к северо-западу от линии соприкосновения и 12,5 км севернее Донецка, беспилотный летательный аппарат СММ дальнего радиуса действия утратил сигнал со станцией управления, которая располагалась на земле, и (таким образом) СММ потеряла связь с беспилотником", - говорится в сообщении.

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В миссии отметили, что через 30 минут после потери связи с беспилотником офицер связи Вооруженных сил Украины из Совместного центра по контролю и координации проинформировал наблюдателей ОБСЕ, что украинские военные определили место падения аппарата.

Во вторник, 26 июля, в 8.00 руководитель Вооруженных сил Украины в Совместном центре по контролю и координации сообщил, что украинские военные изъяли беспилотник с места падения. Позже украинские военные передали миссии ОБСЕ части снаряжения беспилотника, которые были установлены на его хвосте. Среди этих частей - винт и средства, которые предназначались для защиты беспилотника от глушения сигнала.

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Кроме того, говорится, что с помощью мини-беспилотника 25 июля над южной границей села Калиново (контролируется боевиками «ЛНВ», 58 км западнее Луганска) были зафиксированы четыре выстрела из автомата. Эти выстрелы были нацелены на беспилотник. По оценке наблюдателей, выстрелы были произведены с расстояния менее 1 км западнее позиций СММ. В том районе 23 июля миссия заметила четыре артиллерийские системы. Беспилотник СММ не потерпел повреждений.

Также 25 июля в 14.05 при попытке совершения еще одного полета мини-беспилотником над контролируемой боевиками Кадиевкой (бывший Стаханов, 50 км западнее Луганска) этот беспилотник попал под огонь. По аппарату было выпущено 8 выстрелов из пистолета. Огонь осуществлялся на расстоянии 300-500 м с запада. Миссия смогла вернуть беспилотник, который не получил повреждений.

К тому же говорится, что когда беспилотник покинул тот район, из лесистой местности вышли двое вооруженных мужчин. Раньше в тот же день миссия заметила вооружение, к которому, вероятно, принадлежала самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика" и плавучий бронетранспортер МТ-ЛБ, которые двигались в лесистую местность.

СММ проинформировала СЦКК о всех трех инцидентах и попросила предпринять соответствующие шаги.