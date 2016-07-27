МИД предупреждает украинцев об угрозе безосновательного задержания при поездках в Россию

Об этом говорится в сообщении департамент консульской службы Министерства иностранных дел.

"Министерство иностранных дел Украины с обеспокоенностью отмечает, что продолжаются случаи безосновательного задержания граждан Украины на территории Российской Федерации, отсутствие гуманного отношения к украинцам со стороны российских правоохранительных органов, их несовместимого с человеческим достоинством поведения, применения к нашим соотечественникам недопустимых методов физического и психологического воздействия, в том числе - пыток", - сказано в сообщении.

В частности, по данным МИД, в последнее время участились случаи задержания/ареста граждан Украины, среди личных вещей которых якобы обнаружены посторонние предметы, в том числе наркотические вещества, "подброшенные" третьими лицами во время их въезда или пребывания на территории РФ.

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В связи с этим с целью избежания неправомерного лишения свободы в подобных случаях необходимо проявлять бдительность и внимательность в контактах с любыми посторонними лицами, в том числе с должностными лицами РФ, уполномоченными проводить таможенный, паспортный и все другие виды контроля.

Кроме этого, МИД предупреждает о распространении практики вовлечения в преступную деятельность по незаконной перевозке наркотических веществ, в том числе – в Россию, путем предоставления предложений о трудоустройстве экспедиторами для доставки товара в страны ближнего зарубежья.

Ведомство отмечает, что на протяжении последнего времени к нему неоднократно поступали обращения членов семей экспедиторов-граждан Украины об аресте их родных в Российской Федерации по обвинению в незаконном ввозе на территорию РФ наркотических веществ в отправлениях, которые они перевозили.

С учетом указанного МИД рекомендует гражданам проявлять повышенную осторожность и бдительность в случае получения предложений от посреднических структур или отдельных лиц относительно транспортировки товара через границу.

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"Указанными действиями, а также многочисленными фактами неуведомления дипломатических и консульских учреждений Украины в РФ о задержании граждан Украины, необеспечения их неотъемлемого права на встречу с консульским должностным лицом, российская сторона грубо нарушает универсальные нормы международного права в сфере соблюдения прав и свобод человека, а также свои международно-правовые обязательства в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях 1963 года и Консульской конвенции между Украиной и Российской Федерацией от 1993 года", - отмечает МИД.

В этом контексте внешнеполитическое ведомство рекомендует гражданам Украины при планировании поездок в Российской Федерации реально оценивать существующие риски и существующие угрозы и тщательно взвешивать необходимость в осуществлении таких поездок.

При возникновении на территории России любых случаев задержания, негуманного обращения, физического и психологического давления со стороны российских органов или граждан МИД рекомендует украинским гражданам безотлагательно обращаться на горячую линии Центра оперативного реагирования министерства (+38 044) 238-16-57, или непосредственно на горячие линии консульских учреждений Украины, расположенных на территории РФ, а именно:

- посольство в Российской Федерации (Москва) +7 919 768-77-96

- консульство в Новосибирске +7 913 799-27-75

- генеральное консульство в Ростове-на-Дону +7 918 587-99-93

- генеральное консульство в Санкт-Петербурге +7 921 304-05-72

- консульство в Екатеринбурге +7 953 000-02-07