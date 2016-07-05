Первый освобожденный из РФ украинский политзаключенный рассказал о страшных пытках в ФСБ

Об этом он рассказал в интервью "Громадському радіо".

5 мая 2014 года Юрий приехал в Россию со своим другом, с которым занимался куплей-продажей электротоваров, а уже 6 мая к ним в гостиницу пришли сотрудники ФСБ, забрали в райотдел и допросили о том, какое отношение молодые люди имеют к Майдану или майским событиям в Одессе.

"В первые дни, когда ФСБ узнала, что я был на Майдане, ко мне пришел сотрудник ФСБ, который сказал, что единственная возможность остаться живым - это сотрудничество, которое заключалось в том, что я должен был по телекамерам рассказывать, что я украинский диверсант и вместо того, чтобы выполнять украинские приказы, обратился в ФСБ за помощью. Взамен они предлагали деньги и российское гражданство", - рассказал Яценко.

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По его словам, когда он отказался, ФСБшники применяли методы психологического и физического давления - "не давали есть, не давали спать, угрожали, что уколят какую-то вакцину вроде сыворотки правды, под которой я подпишу любую явку с повинной, угрожали, что подбросят наркотики, регулярно избивали, не давали возможности соединиться с внешним миром, я не имел права на адвоката".

"Один вид пыток был особенно жестоким, когда 22 мая меня вывезли спецназовцы из спецучреждения для иностранцев, в котором я находился, одели мешок на голову, посадили в машину, начали бить в голову, в живот, в пах, угрожали, оскорбляли. В конце концов, мы приехали в ФСБ в Курской области, где мне предлагали сотрудничать, говорили, что власть в Украине захватили американцы", - рассказал заключенный.

По словам Яценко, ожидая, что из-за его отказа "будут пытки", он попросился в туалет, где разбил себе голову, "чтобы оставить следы на теле, чтобы его заметили".

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"Они мне вновь надели мешок на голову, посадили в микроавтобус, вывезли в лес, выбросили из машины, начали бить ногами в пах, живот, потом подвесили за наручники, несколько часов избивали и душили, имитировали расстрел, пугали, что отдадут Кадырову, требуя сотрудничать. Тут я понял, что таких пыток выдержать невозможно", - сказал экс-узник.

В связи с этим Яценко "решил довести тело до такого состояния, чтобы нельзя было пытать из-за кровопотери".

"И я порезал себе вены и живот. Они запаниковали и дали мне позвонить родным, потому что я стал напротив камеры видеонаблюдения, а кровопотеря была большая, поскольку кровь из вены била фонтаном. В дальнейшем, когда открывались двери камеры, я прикладывал лезвие бритвы к шее, таким образом они не подходили ко мне", - рассказал политзаключенный.

По его словам, во время госпитализации ему "зашивали без наркоза, но зашили только кожу, а не вены", от чего он еще 3 месяца не мог работать опухшей рукой.

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Яценко отметил, что против него сначала открыли административное дело, а через 3 месяца - уголовное дело по статье "контрабанда взрывчатки", а именно охотничьего пороха.

"Но они допустили грубую ошибку, потому что по Уголовному кодексу РФ за охотничий порох не возбуждают уголовных дел. В дальнейшем эту статью из-за отсутствия доказательств закрыли и открыли другую дело о хранении взрывчатки, за которую меня осудили на 9 месяцев", - рассказал он.

Российский пленник отметил, что он был выпущен, по его мнению, благодаря удачной работе общественных активистов, адвокатов и из-за его "правильной позиции в местах лишения свободы".

"Я не получал никакой поддержки от государства. Я обратился к Матиосу в прямом эфире с сообщением о преступлении против меня, и ГПУ возбудила уголовное дело против тех сотрудников правоохранительных и судебных органов РФ, которые нарушали мои права и пытали меня", - добавил Яценко.