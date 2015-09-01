Россия выслала из Санкт-Петербурга консула Украины

Об этом стало известно УНИАН от компетентных источников.

«Согласно ст. 23 Венской Конвенции о консульских сношениях 1963 года, в связи с деятельностью, несовместимой со статусом консульского должностного лица, объявляется персоной нон грата и должен покинуть территорию РФ в течение ближайших 48 часов консул Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Федикович Игорь Павлович», - говорится в документе, поступившем украинской стороне.

Документ подписан 25 августа.

По словам собеседника УНИАН, высылка украинского дипломата обусловлена так называемыми действиями взаимности после высылки консула РФ из Одессы.

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Как сообщал УНИАН, 17 июля Министерство иностранных дел Украины по материалам СБУ объявило персоной non grata и.о. генерального консула Российской Федерации в Одессе. В соответствии со ст. 23 Венской конвенции о консульских сношениях МИД вручило российской стороне ноту с требованием срочно покинуть украинскую территорию и.о. генконсула РФ в Одессе.

По словам председателя СБУ Василия Грицака, решение принято из-за несовместимости его деятельности с дипломатической, а также за нарушение положений вышеназванной конвенции.