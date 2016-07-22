Вятрович назвал решение Сейма Польши о признании Волынской трагедии "геноцидом" историческим недоразумением

""Постановление польского Сейма по Волыни: это не историческое решение, а историческое недоразумение", - написал Вятрович на своей странице в Facebook.

"Решение польского парламента стало неприятным, но закономерным результатом нарастающей антиукраинской истерии и нежелания разобраться с трудной историей в Польше, которую провоцируют политические силы, в том числе представленные в парламенте. На самом деле оно не имеет ничего общего с увековечением памяти погибших, а является лишь инструментализацией прошлого конфликта для получения политических дивидендов сегодня. К сожалению, этим решением Сейма не завершится антиукраинская волна, которая уже несколько месяцев нарастает в Польше, - на осень там запланирована премьера пропагандистского фильма "Волынь", который только усугубит однобокое представление о польско-украинском конфликте в минувшей войне", - отметил Вятрович.

Председатель Украинского института национальной памяти заявляет, что с грустью воспринял тот факт, что в Сейме Польши во время принятия постановления не нашлось политиков, которые бы остановили "не нужные политические споры вокруг прошлого, которые происходят на фоне нарастающей военной угрозы с Востока".

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"Мне не стыдно за украинцев в этой дискуссии - и общественные, и политические деятели работали практически в унисон для того, чтобы память о прошлом конфликте не стала источником нового. Предложенная в очередной раз украинцами формула "прощаем и просим прощения" - на самом деле единственно возможный формат заживления ран прошлого. Но на этот раз протянутая украинцами рука зависла в воздухе", - заявил Вятрович.

По его словам, постановление Сейма в значительной степени перечеркивает прежние наработки польско-украинского диалога.

"Но это не означает, что от этого он становится менее нужным", - отметил руководитель Института национальной памяти.

"Надеюсь, несмотря на изменения в польской политике и, в частности руководства Института национальной памяти, начатый в прошлом году диалог историков в формате Украинско-Польского форума будет продолжен и сможет не только помочь понять прошлый конфликт, но и избежать ошибок наших предков. Уверен, что подробная работа историков, в том числе и с новооткрытыми в Украине архивными материалами, с каждым разом будет только доказывать абсурдность этого политического решения в частности и написания истории в парламентах в целом", - заявил Вятрович.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 июля, Сейм Польши принял постановление, которым признал события, развернувшиеся на Волыни в 1943-45 годах, "геноцидом, совершенным украинскими националистами против жителей ІІ Речи Посполитой".

Документ поддержали 432 депутата сейма, «против» не проголосовал ни один из депутатов.

Этим документом Сейм провозгласил 11 июля национальным днем памяти жертв этого геноцида.

Справка УНИАН. В этом году исполняется 73-я годовщина Волынской трагедии, унесшей жизни десятков тысяч поляков и украинцев во время взаимных конфликтов на территории нынешней Западной Украины.

Украинские и польские историки по-разному оценивают причины и количество жертв Волынской трагедии.

Украинские историки считают преувеличенными данные польских коллег о гибели 100 тыс. поляков, отмечая, что на самом деле этот конфликт мог унести жизни максимум 30 тыс. поляков. Кроме того, они обращают внимание на то, что украинцы также погибали от рук поляков, и исторически доказан факт, что жестокие убийства польских граждан совершали сотрудники советского НКВД под видом ОУН-УПА.

В июле 2013 года Сейм Польши отказался назвать Волынскую трагедию "геноцидом" поляков.

8 июля Сенат Польши принял резолюцию, в которой призвал Сейм установить 11 июля национальным днем памяти жертв «геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан Второй Речи Посполитой».