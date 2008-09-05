Табачник ответит Колесникову на «дешевого клоуна»
Вернется из Москвы и...
Вслед за Раисой Богатыревой покинуть ряды Партии регионов может Дмитрий Табачник. Жесткое требование исключить народного депутата вчера озвучил заместитель главы партии Борис Колесников, пишет Дело . «Если быть последовательным, то нужно начинать не с Богатыревой, — считает Колесников. — Давайте начнем с этого дешевого клоуна — Дмитрия Табачника». Колесникову не понравилось заявление Табачника о том, что бизнесмены Восточной Украины готовы договариваться с Ющенко, «потому что деньги любят тишину». Кроме того, Колесников высказал еще несколько оскорбительных заявлений в адрес однопартийца. «Это мнение мое, Рината Ахметова и всех бизнесменов юго-востока — членов Партии регионов», — заверил он.
Резкие высказывания в адрес Табачника свидетельствуют о конфликте в Партии регионов. Раскол между группами Ахметова и Януковича усугубился после исключения из партии Раисы Богатыревой, которую причисляли к крылу Ахметова и Колесникова, отмечает издание.
Сам Дмитрий Табачник вчера отказался комментировать обидные заявления Колесникова. «Я нахожусь в командировке в Москве, приеду — прокомментирую», — пообещал депутат.