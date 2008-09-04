Колесников требует исключить из ПР "клоуна и музейного вора" Табачника

Заместитель председателя Партии регионов Борис Колесников настаивает на исключении из партии народного депутата Дмитрия Табачника. Об этом политик заявил в интервью "Обозревателю", комментируя решение Политсовета относительно Раисы Богатыревой.

"Если быть последовательным, то, начинать надо не с Богатыревой! Давайте поднимем вопрос об исключении этого дешевого клоуна, Дмитрия Табачника!", - сказал Колесников.

Аргументируя свою позицию, депутат напомнил о северодонецком съезде и заявлении на нем Табачника о том, что бизнесмены юго-востока стремятся договариваться с Ющенко, поскольку деньги любят тишину.

"Кто это говорит?! Казнокрад, не создавший в своей жизни никакого бизнеса? Как он вообще может судить? Что он вообще делать умеет, кроме того, как книжки и картины из, и так небогатых, украинских музеев тырить? - заявил Колесников. - Мы обязательно будем настаивать на жестких мерах по Табачнику! Это мнение мое, Рината Ахметова и всех бизнесменов юго-востока – членов ПР".