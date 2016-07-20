Высший совет юстиции рекомендовал уволить 92 судей

Такое решение было принято на заседании ВСЮ, сообщает пресс-служба совета.

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"Высший совет юстиции рассмотрел заявления судей об увольнении с должностей по общим обстоятельствам. На заседании Высшего совета юстиции 20 июля было принято решение внести представления об увольнении с должностей в отставку в отношении 92 судей, и по собственному желанию – в отношении 4 судей", - говорится в сообщении.

Кроме того, ВСЮ отложила рассмотрение заявления об увольнении в отставку с должности судьи Высшего административного суда Николая Сороки в связи с тем, что ВСЮ не завершила рассмотрение вопроса о привлечении этого судьи к дисциплинарной ответственности.