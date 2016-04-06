ВСЮ, ВККС и Совет судей призывают ВР поскорее уволить судей, принимавших решения против "майдановцев"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил председатель ВСЮ Игорь Бенедисюк.

Он сообщил, что по результатам рассмотрения дел, поступивших от временной спецкомиссии по проверке судей судов общей юрисдикции при ВСЮ совет рекомендовал уволить 29 судей.

Бенедисюк отметил, что по так называемым "президентским" судьям вопросов нет, поскольку глава государства уволил судей по представлению ВСЮ, однако есть вопросы в отношении судей, избранных на пожизненный срок, поскольку их увольняет Верховная Рада.

Читайте такжеЗа взятки в Украине осуждена лишь пятая часть коррупционеров - Transparency International

"Почему медлит Верховная Рада, я не могу объяснить. Возможно, это проблемы кворума для принятия какого-либо решения. Мы обращались в парламент в последнее время, мы обратились втроем — Высший совет юстиции, Высшая квалификационная комиссия судей и Совет судей до президента и парламента с письмом, чтобы парламент рассмотрел наши представления", - сказал Бенедисюк.

Напомним, что всего с начала работы нынешнего состава ВСЮ по особым обстоятельствам рекомендуется к увольнению 337 судей, подавляющее большинство из них - это судьи, избранные бессрочно, и на сегодня парламент не рассмотрел вопрос относительно их увольнения.

Из 29 судей, которые выносили незаконные решения в отношении участников Революции Достоинства, уволені лишь 8 по президентской квоте, то есть это судьи, которые в свое время были назначены на 5-летний испытательный срок.

Читайте такжеСкандального судью Вовка вновь отстранили от работы