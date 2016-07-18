Парубий пока не видит оснований говорить об изменениях в Конституцию в части децентрализации

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время итоговой пресс-конференции.

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"К сожалению, я сегодня не вижу оснований говорить об изменениях в Конституцию в вопросе децентрализации", - подчеркнул Парубий.

Он добавил, что одна из самых подготовленных реформ была приостановлена "одним политическим пунктом, который не имеет непосредственного отношения к децентрализации".

"По тому вопросу идет дискуссия и работа в комитетах, но мы еще не готовы к принятию решения", - отметил Парубий.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 31 августа 2015 года приняла в первом чтении изменения в Конституцию в части децентрализации.

Однако окончательное принятие было заблокировано из-за наличия в соответствующем законопроекте об изменениях в Конституцию нормы об особенностях осуществления местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

В конце июня президент Петр Порошенко заявил, что голосование в ВР за изменения в Конституцию в части децентрализации во втором чтении может состояться лишь в случае выполнения ряда условий безопасности на Донбассе.

«Должен быть установлен полный и продолжительный режим прекращения огня. Россия, страна-агрессор, страна-оккупант, должна вывести все свои войска, оружие и технику с территории Украины. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна получить полный доступ ко всей неконтролируемой Украиной территории, а также установить постоянный мониторинг над временно неконтролируемым участком украинско-российской государственной границы», - подчеркнул тогда президент.