В АП рассказали о почти круглосуточных ожесточенных боях в промзоне Авдеевки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

В частности, по его словам, на Донецком направлении наиболее ожесточенные, практически круглосуточные бои, продолжаются в промзоне Авдеевки. «Вечером враг начал мощный минометный обстрел, который продолжался около 5 часов. При этом под огонь оккупантов снова попали жилые кварталы: повреждены два дома, ранен местный житель», - добавил он.

«Другой район серьезных перестрелок – это Зайцево, где противник также ведет огонь практически непрерывно», - подчеркнул Лысенко, подчеркнув, что противник осуществляет обстрелы сразу с двух направлений – с юга и востока. На обеих позициях боевиков развернуто тяжелое вооружение – 82-мм минометы.

Также, по данным представителя АП по вопросам АТО, неспокойно на других позициях на окраинах Горловки – в Новгородском, Верхнеторецком.

Кроме этого, вражеские провокации произошли на Светлодарской дуге и позиции «Шахта Бутовка». В Опытном и Песках вчера было спокойно.

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Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 40 вражеских обстрелов, в том числе 16 минометных.

Также на Мариупольском направлении за минувшие сутки боевики совершили семь минометных и три снайперских обстрела. Основные горячие точки – это район Старогнатовки и Широкино. В Марьинке в минувшие сутки противник вел снайперский огонь, а также применил БМП. Вчера осколком ранили местную жительницу, ее доставили в больницу в Курахово. За последние три дня из-за стрельбы со стороны незаконных вооруженных формирований там были повреждены пять домов.

Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 17 вражеских обстрелов.

Также Лысенко отметил, что на Луганском направлении противник изменил тактику. «Вчера под вражеским огнем оказались несколько точек по всей линии фронта – село Старый Айдар с окрестностями, село Орехово на Бахмутской трассе и район Попасной. Почти все обстрелы произошли в темное время суток, всего вчера на Луганском направлении было семь вражеских обстрелов, в частности три минометных», - сказал он.