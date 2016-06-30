В МинАТО заявили о попытках подменить понятия децентрализации и федерализации

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на конференции об интеграции внутренне перемещенных лиц и восстановлении востока Украины.

«Мы видим другую группу проблем, связанную с тем, что многие хотят подменить децентрализацию федерализацией», - сказал он.

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«И мы знаем, что в соседних странах очень часто об этом говорят», - добавил министр.

Черныш подчеркнул, что и модель децентрализации, которая сейчас есть, предполагает очень мощные и сильные громады. «И это является нашей стратегической целью», - подчеркнул Черныш.

Как сообщал УНИАН, 31 августа 2015 года Верховная Рада приняла в первом чтении изменения к Конституции в части децентрализации.