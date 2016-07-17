Могерини: Ответственные за крушение малайзийского самолета должны предстать перед судом

Ответственные за катастрофу малайзийского "Боинга" рейса МН17 должны быть привлечены к ответственности и предстать перед судом.

Об этом говорится в заявлении верховного представителя Европейского Союза по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини от имени ЕС ко второй годовщине трагедии. Заявление размещено в Facebook Представительством ЕС в Украине.

"ЕС и страны-члены вспоминают о трагедии рейса МН17, случившейся 17 июля 2014 года, и снова выражают свои соболезнования всем тем, кто потерял своих близких. С горем и печалью мы все помним, что случилось два года назад", - заявила она.

Могерини напомнила, что резолюция Совбеза ООН 2166 требует, чтобы те, кто прямо или косвенно ответственны за катастрофу рейса МН17, были привлечены к ответственности и предстали перед судом.

Также ЕС в очередной раз выражает поддержку работы Совместной группы по расследованию и усилий привлеченных стран в стремлении довести дело до судебного процесса.

"Государства, которые способны помочь с расследованием или судебным преследованием ответственных за катастрофу, должны вплотную сотрудничать со следствием", - добавила верховный представитель.

Читайте такжеBellingcat о российских "доказательствах" по катастрофе MH17: это попытка представить ложные сведения

Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над территорией Донецкой области, которая контролируется террористической организацией "ДНР".

Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.

С целью расследования этой трагедии 7 августа 2014 года была создана международная следственная группа, в состав которой вошли прокуроры и представители других правоохранительных органов Украины, Королевства Нидерланды, Королевства Бельгия, Австралии и Малайзии, а также представители Евроюста.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 г. обнародовал отчет о причинах катастрофы самолета МН17. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук".

В частности, согласно отчету, авиакатастрофа произошла в результате детонации боеголовки типа 9N314M, которую выпустили из зенитно-ракетного комплекса "Бук" на востоке Украины.