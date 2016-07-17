В Украине помнят о жертвах катастрофы малайзийского "Боинга", сбитого два назад террористами на Донбассе - Порошенко

Президент Петр Порошенко заявил, что в Украине помнят о жертвах катастрофы малайзийского "Боинга", сбитого два назад террористами на Донбассе.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Украина помнит каждого погибшего МН17. Терроризм недопустим в любой форме, а виновные должны быть наказаны", - подчеркнул президент.

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Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над территорией Донецкой области, которая контролируется террористической организацией "ДНР".

Погибли 298 человек, находившихся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

С целью расследования этой трагедии 7 августа 2014 года была создана международная следственная группа, в состав которой вошли прокуроры и представители других правоохранительных органов Украины, Королевства Нидерландов, Королевства Бельгия, Австралии и Малайзии, а также представители Евроюста.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года обнародовал отчет о причинах катастрофы самолета МН17. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук".

В частности, согласно отчету, авиакатастрофа произошла в результате детонации боеголовки типа 9N314M, которую выпустили из зенитно-ракетного комплекса "Бук" на востоке Украины.