MH17 сбил "Бук" российской 53-й бригады – Bellingcat

Об этом сообщил эксперт Bellingcat Арик Толер в эфире Еспресо.TV.

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"Сегодня вечером будет новый отчет по "Буку", который сбил "Боинг". Была неизвестна точная цифра (номер - УНИАН). Среднюю цифру не было видно, потому что они ее закрасили. Мы установили эту среднюю цифру - это три. Номер "Бука" - 332", - сказал эксперт.

Он подчеркнул, что "Бук" принадлежит российской 53-й бригаде.

Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над территорией Донецкой области, которая контролируется террористической организацией "ДНР".

Погибли 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.

С целью расследования этой трагедии 7 августа 2014 года была создана международная следственная группа, в состав которой вошли прокуроры и представители других правоохранительных органов Украины, Королевства Нидерландов, Королевства Бельгия, Австралии и Малайзии, а также представители Евроюста.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 г. обнародовал отчет о причинах катастрофы самолета МН17. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук".

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В частности, согласно отчету, авиакатастрофа произошла в результате детонации боеголовки типа 9N314M, которую "выпустили из зенитно-ракетного комплекса "Бук" на востоке Украины".

Глава Совбеза Нидерландов заявил, что в результате взрыва передняя часть самолета была разрушена, а самолет разломился в воздухе.