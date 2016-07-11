В Bellingcat рассказали о новом докладе по катастрофе МН17 над Донбассом

Об этом в интервью "Гордону" рассказал британский блогер, основатель проекта Bellingcat Элиот Хиггинс.

По его словам, это будет краткий отчет о работе, которую в Bellingcat проделали за последние два года.

"Он особенно интересен тем, что мы также попросили экспертов из различных сфер изучить собранные нами материалы и на их основании сделать собственные выводы, просмотреть и дать оценку различным доказательствам, например, подлинности изображений", - заявил Хиггинс.

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Также волонтеры ожидают, что выводы экспертов обеспечат дополнительный анализ уже собранных и обработанных ими данных.

"Подробности вы узнаете уже через несколько дней", - пообещал основатель Bellingcat.

Ранее в Bellingcat подтвердили факт перемещения российского "Бука" из Донецка в Снежное в день катастрофы MH17 17 июля 2014 года.

6 июня совместная следственная группа уголовного расследования катастрофы малайзийского самолета рейса МН17 обнародовала фото найденной на месте падения самолета нижней части ракеты Бук Venturi.