Украина поддерживает власти Турции и надеется на быстрое восстановление стабильности - МИД

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Министерства иностранных дел (МИД) в связи с попыткой военного переворота в Турции.

Читайте такжеОбама заявил о поддержке правительства Турции и призвал к сдержанностиВ МИД надеются, что президент и правительство страны быстро восстановят общественное спокойствие и стабильность на основе уважения демократических ценностей и законов Турции.

Также во внешнеполитическом ведомстве выразили соболезнования в связи с человеческими жертвами вследствие преступных посягательств.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 16 июля в Турции была предпринята попытка военного переворота. В стране ввели военное положение и комендантский час.

Впоследствии премьер-министр страны Бинали Йылдырым заявил, что служба безопасности Турции взяла ситуацию под контроль.

В настоящее время большинство организаторов мятежа задержаны.

В результате попытки военного переворота погибли, по разным данным, от 42 до 60 человек.

МИД Украины призвало украинцев воздержаться от поездок в Турцию до нормализации обстановки в этой стране.