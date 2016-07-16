После попытки переворота в Турции уже задержали более 1500 человек
10:06, 16 июля 2016Мир
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После попытки государственного переворота в Турции по всей стране задержаны 1563 человека. Среди них есть и высокопоставленные офицеры.
REUTERS
Ранее сообщалось о задержании 754 военнослужащих.
Читайте такжеПрезидент Турции призвал сторонников оставаться на улицахКак сообщает РБК, ранее руководство турецкой полиции заявляло о задержании 250 человек в Анкаре. Указывалось, что среди арестованных генерал Мамдух Хакбилен, который командовал армейской группировкой на Эгейском море.
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