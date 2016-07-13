Путин снова провел телефонный разговор с Олландом и Меркель

Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Официальный представитель французского правительства Стефан Ле Фоль сообщил, что Франсуа Олланд провел телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель.

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"Они были посвящены теме украинского кризиса", - сказал он. "Время проведения заседания совета министров Франции было сокращено в связи с возникшей у президента Олланда необходимостью провести разговор по телефону с президентом Владимиром Путиным и канцлером Ангелой Меркель", - отметил Ле Фоль.

Напомним, 8 июля президент России Владимир Путин, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд подчеркнули необходимость интенсификации переговоров в различных форматах для полного выполнения Минских соглашений. Об этом шла речь во время телефонного разговора трех глав государств.

Тогда Путин обратил внимание на "провокационный характер действий украинских войск на юго-востоке". "В этой связи президент России призвал собеседников более активно воздействовать на украинскую сторону, в том числе в ходе предстоящих контактов с Петром Порошенко в Варшаве, для обеспечения четкой реализации Минских договоренностей", - утверждали в Кремле.