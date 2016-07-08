Путин во время телефонного разговора попросил Меркель и Олланда активнее "влиять" на Киев
Президент России Владимир Путин, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд подчеркнули необходимость интенсификации переговоров в различных форматах для полного выполнения Минских соглашений.
Об этом шла речь во время телефонного разговора трех глав государств, сообщает пресс-служба Кремля.
«Лидерами подчеркнута необходимость интенсификации переговоров в различных форматах в целях полного и всеобъемлющего выполнения минского Комплекса мер от 12 февраля 2015 года», - говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе разговора отмечена целесообразность синхронизации усилий в сфере безопасности и политического урегулирования конфликта на Донбассе. Условлено продолжить консультации по украинской проблематике на различных уровнях.
В свою очередь Путин обратил внимание на «провокационный характер действий украинских войск на юго-востоке».
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«В этой связи президент России призвал собеседников более активно воздействовать на украинскую сторону, в том числе в ходе предстоящих контактов с Петром Порошенко в Варшаве, для обеспечения четкой реализации Минских договоренностей», - утверждают в Кремле.
Как сообщал УНИАН, РФ в марте 2014 года после введения своих войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. Россия поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружения и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.