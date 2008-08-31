Лужков: потеряем Севастополь - потеряем Кавказ

Договор между Россией и Украиной должен быть расторгнут, сейчас необходим новый договор, заявил в субботу журналистам мэр Москвы Юрий Лужков.

"Я внес предложение: в течение сентября договор должен быть завершен, и Россия должна предложить Украине сесть за стол переговоров и продумать новый договор", - сказал столичный градоначальник, которому в мае уже запретили въезд на Украину из-за его речи о статусе Севастополя на праздновании 225-летия Черноморского флота, пишет РИА "Новости".

Последние действия Украины Лужков назвал "откровенным пренебрежением договором, неприкрытым стремлением в НАТО". Продумать новый договор, по мнению Лужкова, необходимо, так как речь идет о статусе Севастополя.

"Если мы потеряем Севастополь, мы потеряем Кавказ", - говорит московский градоначальник.