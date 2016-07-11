Рада готовит ответ на призыв Сената Польши признать Волынскую трагедию геноцидом

Об этом во время согласительного совета в парламенте заявил заместитель председателя комитета по иностранным делам Борис Тарасюк, пишет Украинская правда.

Он напомнил, что на прошлой неделе польский Сенат принял постановление. Тарасюк назвал его "антиукраинским по своей сути".

"Впервые польский парламент принимает антиукраинскую резолюцию такого содержания, которая касается жертв Волынской трагедии", - сказал Тарасюк.

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Он отметил, что совместно с Оксаной Сыроед более трех недель назад направили польской стороне проект совместного заявления, однако до сих пор нет ответа.

Тарасюк отметил, что депутатская группа по связям с Польшей делала все, чтобы это постановление не было принято. "Мы на будущей неделе внесем предложение о принятии заявления Верховной Рады", - сказал он.

Спикер Парубий в свою очередь заявил, что по этому поводу следует провести отдельное совещание.

Как сообщал УНИАН, сенат Польши голосами правящей партии «Право и справедливость» принял постановление относительно Волынской трагедии.