Гройсман проводит встречу с Керри
17:03, 07 июля 2016Политика
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман проводит встречу с государственным секретарем США Джоном Керри, который находится с визитом в Киеве.
Ранее госсекретарь США провел встречу с Порошенко / УНИАН
Об этом сообщил пресс-секретарь премьера Дмитрий Столярчук.
"Началась встреча Владимира Гройсмана с Джоном Керри", - написал Столярчук.
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Ранее госсекретарь США провел встречу с президентом Украины Петром Порошенко.
Как сообщал УНИАН, Гройсман прибыл в Раду.
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