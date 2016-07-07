Гройсман проводит встречу с Керри

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман проводит встречу с государственным секретарем США Джоном Керри, который находится с визитом в Киеве.

Об этом сообщил пресс-секретарь премьера Дмитрий Столярчук. "Началась встреча Владимира Гройсмана с Джоном Керри", - написал Столярчук. Читайте такжеКерри: самый быстрый путь к решению ситуации на Донбассе заключается в полном выполнении Минских соглашений Ранее госсекретарь США провел встречу с президентом Украины Петром Порошенко. Как сообщал УНИАН, Гройсман прибыл в Раду.

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