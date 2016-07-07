В Раду прибыл Гройсман

Об этом передает корреспондент УНИАН.

Как известно, в конце утреннего заседания парламента при сигнальном голосовании не набралось 226 голосов за "МВФовский" закон.

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