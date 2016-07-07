Комитет Европарламента одобрил ускорение безвизового режима для Украины

Об этом сообщил евродепутат Яцек Сариуш-Вольский в своем видеообращении, размещенном на Youtube.

По его словам, Комитет Европарламента по иностранным делам сегодня на своем заседании в Страсбурге проголосовал за то, чтобы рекомендовать «как можно скорее и без каких-либо задержек» ввести либерализацию визового режима для граждан Украины со стороны ЕС.

По его словам, Украина сделала большой прогресс на европейском пути, с момента протестов Евромайдана два года назад. Украинская нация боролась за свой европейский выбор и европейские демократические ценности.

«Украина безусловно и успешно выполнила все критерии, необходимые для предоставления безвизового режима, однако реализация реформ не может быть остановлена, работа должна продолжаться, особенно в вопросе борьбы с коррупцией и верховенства права», - отметил Яцек Сариуш-Вольский.

«Принятие моей рекомендации - это важный шаг на пути к безвизовому режиму для граждан Украины. Оно означает, что работа над этим продолжится, и Европарламент проведет окончательное голосование осенью», - добавил евродепутат.

EP Foreign Affairs Cttee has adopted my opinion supporting visa-free travel to EU for citizens of #Ukraine

(42+,3-) pic.twitter.com/V2rmvW9AgV — Jacek Saryusz-Wolski (@JSaryuszWolski) July 7, 2016

Как сообщал УНИАН, 20 апреля Еврокомиссия сообщила, что предложила Европарламенту и Совету ЕС отменить визы для граждан Украины. Это предложение является следствием положительной оценки, предоставленной Еврокомиссией в декабре прошлого года, в которой, в частности, подтверждено, что Украина выполнила все критерии по Плану действий по визовой либерализации.

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В то же время в ЕС намерены разработать механизм приостановки действия безвизового режима для всех стран, с которыми он существует.

В частности, как заявил в начале мая вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс, "после длительных дискуссий со странами-членами мы предлагаем ужесточить механизм приостановки безвизового режима для всех стран, с которыми он заключен". По словам Тиммерманса, Еврокомиссия будет иметь право запустить процесс приостановки безвизового режима по собственной инициативе.