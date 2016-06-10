Решение отложить рассмотрение вопроса по безвизовому режиму для Украины еще не принято - Томбинский
Глава Представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбинский подчеркивает, что в Брюсселе не принимали решение отложить до сентября рассмотрение вопроса о введении безвизового режима для граждан Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Томбинский сказал журналистам.
"Я пытался выяснить эту новость в Брюсселе, но еще нет никакого решения. Это нельзя сказать, что решение отрицательное, что это отложено", - подчеркнул Томбинский, комментируя сообщения о том, что Украине не стоит ожидать решения о безвизовом режиме с ЕС, и что такое решение может быть принято не раньше осени.
В то же время посол признал, что в Еврокомиссии параллельно рассматривают возможность введения специального механизма для ответа на угрозы, которые могут быть связаны с миграцией.
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"Работа постоянно идет, и сегодня все эти темы уже объединены. Это тема миграционных потоков, и как построить новые механизмы Европейского Союза для защиты от больших миграционных потоков, и безвизовые режимы для Грузии, Украины и Косово", - сообщил Томбинский.
Дипломат пояснил, что сейчас "все в руках наших коллег из Брюсселя".
Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 июня, издание The Wall Street Journal написало, что введение безвизового режима для граждан Украины, Грузии и Косово для посещения стран Евросоюза могут отложить до сентября.
В ЕС намерены разработать механизм приостановки действия безвизового режима для всех стран, с которыми он существует.
В частности, как заявил в начале мая вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс, "после длительных дискуссий со странами-членами мы предлагаем ужесточить механизм приостановки безвизового режима для всех стран, с которыми заключен".
По словам Тиммерманса, Еврокомиссия будет иметь право запустить процесс приостановки безвизового режима по собственной инициативе.
Законодательное предложение Еврокомиссии должно быть одобрено Европейским парламентом и Советом ЕС.
2 июня Reuters со ссылкой на источники в ЕС сообщило, что страны Евросоюза отложили введение визовой либерализации для граждан Грузии.
Европейские дипломаты также заявили, что Турции, Украине и Косово также следует ожидать задержек с введением безвизового режима с ЕС из-за роста уровня нелегальной миграции в Европу.