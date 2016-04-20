Порошенко сделал заявление по поводу предложения Еврокомиссии отменить визы украинцам (видео)

"Для меня лично это был долгий путь тяжелой дипломатической и внутриполитической работы. Помню каждый шаг на этом пути, каждое решение, практически каждую букву в безвизовом законодательстве. И вообще мы выполнили план, который содержал в себе почти 140 условий. Самые главные из которых касаются новой эффективной системы безопасности и борьбы с коррупцией. В частности все антикоррупционное законодательство принято как одно из условий отмены виз", - цитирует Порошенко его пресс-служба.

Читайте такжеРешение по безвизовому режиму не будет готово к майскому саммиту Украина-ЕС - источник

По словам президента, отметку «выполнено» относительно введения безвизового режима можно будет поставить через несколько месяцев.

Порошенко также от имени украинского народа поблагодарил Еврокомиссию за такое решение, "которое еще больше сближает нас с единой европейской семьей".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 апреля, Еврокомиссия официально предложила отменить визы для украинцев. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам миграции и внутренних дел Димитрис Аврамопулос.

"Я рад объявить, что Еврокомиссия сегодня приняла законодательную инициативу внести Украину в список стран с безвизовым режимом в визовое законодательство. Иными словами, мы выполняем наши обязательства предложить безвизовые поездки в ЕС украинским гражданам с биометрическими паспортами", - заявил Аврамопулос.

Как известно, согласно процедуре Евросоюза, предложение Еврокомиссии должно пройти длительную процедуру согласования среди стран-членов Евросоюза и в Европарламенте.

Эта процедура занимает не менее месяца. После этого она должна быть утверждена Советом ЕС по вопросам юстиции, свободы и безопасности, которая собирается раз в квартал.