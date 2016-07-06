В ЕС сообщили Нидерландам, что не поддерживают изменения Ассоциации с Украиной - Томбинский

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам во время презентации первого системного отчета «Украина и Соглашение об ассоциации: мониторинг выполнения за 2014-2016 годы», подготовленного ОО «Украинский центр европейской политики».

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Посол напомнил, что последствия нидерландского референдума обсуждались на встрече Европейского Совета в конце июня.

Дипломат пояснил, что решение о возможности внесения изменений в Соглашения об ассоциации, которые бы требовали заново проводить процесс ратификации странами-членами ЕС, не принимается.

”Они не принимают такое решение”, - сказал Томбинский.

”Там лидеры европейских государств сказали нидерландским коллегам, что какие-то изменения, существенные, которые бы заставляли другие страны опять ратифицировать (Соглашение об ассоциации), что это не путь, о котором нужно думать”, - заявил Томбинский.

Посол рассказал, что по имеющейся информации, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте ”об этом отчитывался в нидерландском парламенте”.

По словам Томбинского, сейчас в Евросоюзе ждут ответ нидерландских коллег - от парламента и правительства.