В ЕС сообщили Нидерландам, что не поддерживают изменения Ассоциации с Украиной - Томбинский
Глава представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбинский заявляет, что в Евросоюзе сообщили Нидерландам, что страны-члены не поддерживают возможность внесения изменений в Соглашение об ассоциации с Украиной.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам во время презентации первого системного отчета «Украина и Соглашение об ассоциации: мониторинг выполнения за 2014-2016 годы», подготовленного ОО «Украинский центр европейской политики».
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Посол напомнил, что последствия нидерландского референдума обсуждались на встрече Европейского Совета в конце июня.
Дипломат пояснил, что решение о возможности внесения изменений в Соглашения об ассоциации, которые бы требовали заново проводить процесс ратификации странами-членами ЕС, не принимается.
”Они не принимают такое решение”, - сказал Томбинский.
”Там лидеры европейских государств сказали нидерландским коллегам, что какие-то изменения, существенные, которые бы заставляли другие страны опять ратифицировать (Соглашение об ассоциации), что это не путь, о котором нужно думать”, - заявил Томбинский.
Посол рассказал, что по имеющейся информации, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте ”об этом отчитывался в нидерландском парламенте”.
По словам Томбинского, сейчас в Евросоюзе ждут ответ нидерландских коллег - от парламента и правительства.