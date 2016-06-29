Нидерланды угрожают не подписать Соглашение об ассоциации с Украиной без юридического решения их "беспокойств"

Об этом сообщил во вторник в Брюсселе по завершении первого дня саммита ЕС премьер-министр председательствующих в Евросоюзе Нидерландов Марк Рютте, передает собственный корреспондент УНИАН.

«Что нам нужно, так это юридически обязывающее решение, которое решит много беспокойств, высказанных в дискуссии до референдума. Какой должна быть форма – я этого еще не знаю. Это могут быть изменения текста, может, мы найдем решение, которое не изменит текст Соглашения об ассоциации – я этого еще не знаю. Если я этого достигнуть не смогу, и это я сказал моим коллегам, мы не подпишем. Это также совершенно очевидно», - заявил он.

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Рютте заверил, что он будет пытаться найти решение. «Это будет трудно, шансы на то, что этого достигнем, небольшие, но мы должны пытаться это сделать, потому что не подписывать будет означать, что остальные 27 тем или иным образом, будут продолжать вести переговоры относительно чего-то другого, чем Нидерланды не является частью, и я не думаю, что это ответ, который любой лагерь в Нидерландах хотел бы достичь», - детализировал нидерландский премьер.

Как сообщал УНИАН, в июле 2015 года парламент Нидерландов завершил процедуру ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Однако 6 апреля 2016 года в Нидерландах состоялся консультативный референдум относительно Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Явка составила 32,28%, против проголосовал 61% участников референдума, за – более 38%.

14 апреля премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что решение относительно Соглашения об ассоциации между Украиной и Єврсоюзом будет не раньше конца июня.