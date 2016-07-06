Сегодня Рада планирует создать ВСК по стабилизации на Донбассе

Также планируется рассмотрение проекта Закона об электронных коммуникациях, а также внесение изменений в Налоговый и Таможенный кодексы Украины (относительно электронных коммуникаций).

Кроме того ВР сегодня планирует внести изменения в статью 13 Закона Украины "Об охране детства" относительно усиления социальной защиты многодетных и приемных семей и детских домов семейного типа.

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Также в повестке дня - Проект Постановления об обращении Верховной Рады Украины к Палате представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки относительно начала рассмотрения законопроекта № 5094 "Акт стабильности и демократии в Украине", а также Проект Закона о внесении изменения в статью 14 Закона Украины "О занятости населения" относительно дополнительных гарантий в содействии трудоустройству участников боевых действий, которые принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения.