Савченко об изменениях в Конституцию в части Донбасса: надо вносить в ближайшее время
04:49, 03 июля 2016Политика
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Изменения в Конституцию в части Донбасса надо вносить в ближайшее время.
Савченко считает, что изменения в Конституцию в части Донбасса необходимо вносить / Фото УНИАН
Об этом сказала народный депутат Украины Надежда Савченко (фракция «Батькивщина») в эфире ток-шоу "Люди. Hard Talk. LIVE" с Натальей Влащенко на телеканале «112».
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Она отметила: «Не надо оттягивать на несколько лет. Это надо делать в ближайшее время, но это не завтра и не сегодня. Я очень надеюсь, что это будет возможно через полгода, и так, чтобы эффективно окончательно и надолго».
Ранее народный депутат Украины Надежда Савченко заявила о готовности возглавить отечественное оборонное ведомство.
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