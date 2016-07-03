Савченко об изменениях в Конституцию в части Донбасса: надо вносить в ближайшее время

Об этом сказала народный депутат Украины Надежда Савченко (фракция «Батькивщина») в эфире ток-шоу "Люди. Hard Talk. LIVE" с Натальей Влащенко на телеканале «112».

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Она отметила: «Не надо оттягивать на несколько лет. Это надо делать в ближайшее время, но это не завтра и не сегодня. Я очень надеюсь, что это будет возможно через полгода, и так, чтобы эффективно окончательно и надолго».

Ранее народный депутат Украины Надежда Савченко заявила о готовности возглавить отечественное оборонное ведомство.