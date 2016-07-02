Савченко заявила, что готова возглавить Минобороны

Об этом она сказала в эфире ток-шоу "Люди. Hard Talk. LIVE" на телеканале 112 Украина.

"Согласилась бы. Я бы легализовала законом то, что и так происходит. У нас капитан – это уровень командования бригадой, даже не полковник. Капитан может справиться с задачей, были примеры, когда был захват Краматорского аэродрома сепаратистами, одну группу вел полковник, другой майор и третью капитан. Только капитан довел свою группу", - заявила народный депутат.

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"Так вот капитан – это уровень подполковника, командира бригады, подразделения, батальона. Полковник, командир бригады - это уровень Генштаба. Остальные в Генштабе – это просто батальоны полковников, это генералы, которых у нас очень раздутый штат. Это все просто тормозит все, что там делается. Я бы легализовала ту армию, которая реально эффективна и отмела все то, что получает деньги, развивает коррупцию и вредит тому, кто на передовой", - сказала Савченко.

Ранее народный депутат от "Батькивщины" Надежда Савченко заявляла, что готова быть президентом Украины, если этого захотят украинцы.