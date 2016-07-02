Порошенко подписал законы о реформировании системы исполнения судебных решений

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, Законы предусматривают внедрение смешанной системы исполнения судебных решений путем модернизации службы государственных исполнителей и введение института частных исполнителей, что является новшеством в украинском законодательстве.

Закон «Об исполнительном производстве» вводит автоматизацию процедур выполнения решений путем электронной регистрации документов, полной фиксации процессуальных решений и исполнительных действий в автоматизированной системе, оптимизирует сроки проведения исполнительных действий, детально регулирует вопросы ответственности должника в исполнительном производстве, и определяет перечень вопросов, которые не могут выполняться частными исполнителями.

Кроме того, внедряется институт судебного контроля за выполнением решений, что обеспечит полноценную реализацию лица права на справедливый суд, поскольку выполнение судебного решения является неотъемлемым элементом права на судебную защиту, предусмотренного статьей 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

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Законы Украины «Об исполнительном производстве» и «Об органах и лицах, осуществляющих принудительное исполнение судебных решений и решений других органов» были совместно разработаны народными депутатами, экспертами Министерства юстиции Украины и членами Совета по вопросам судебной реформы, которая является консультативно-совещательным органом при президенте Украины, с целью комплексного реформирования сферы исполнения судебных решений во исполнение Стратегии реформирования судоустройства, судопроизводства и смежных правовых институтов на 2015 - 2020 годы, утвержденной Указом президента Украины № 276 от 20 мая 2015 года, подчеркивается в сообщении.