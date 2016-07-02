Ближайшие три года не будет выборов - глава фракции БПП

Об этом заявил народный депутат Украины, глава фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Грынив в пятницу, в эфире "5 канала", передает РБК-Украина.

"Впервые за долгое время наступил тот период, что ближайшие три года не будет выборов. Мы говорим об очередных выборах", - сообщил Грынив.

Вместе с тем, Грынив заявил, что народные депутаты стремятся в оппозицию, чтобы только критиковать.

"На сегодняшний день гораздо соблазнительнее быть в оппозиции, чем в провластной партии", - добавил он.