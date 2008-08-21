Тимошенко с Ахметовым подвинули Ющенко и Януковича

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заняла первое место в рамках проекта журнала «Корреспондент» ТОП-100 самых влиятельных украинцев.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил главный редактор журнала Виталий СЫЧ.

На втором месте – собственник корпорации Систем Кэпитал Менеджмент, народный депутат Украины Ринат АХМЕТОВ, который прибавил один пункт по сравнению с рейтингом прошлого года.

Третье место занял Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, опустившись за этот год на одну позицию.

Глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА поднялся на четвертое место рейтинга ТОП-100.

Пятое место - за акционером международной инвестиционно-консалтинговой группы EastOne Виктором ПИНЧУКОМ.

В список самых влиятельных также попали:

6 – Виктор ЯНУКОВИЧ – лидер Партии регионов;

7 – Игорь КОЛОМОЙСКИЙ – член наблюдательного совета ПриватБанка;

8 – Арсений ЯЦЕНЮК – председатель Верховной Рады;

9 – Раиса БОГАТЫРЕВА – секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины;

10 – Александр ТУРЧИНОВ – первый вице-премьер-министр Украины;

11 – Константин ЖЕВАГО – глава финансово-промышленной группы “Финансы и кредит»;

12 – Юрий ЛУЦЕНКО – министр внутренних дел Украины;

13 – Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ – Киевский городской председатель;

14 – Виталий ГАЙДУК – президент консорциума «Индустриальная группа»;

15 – Сергей ТАРУТА – председатель совета директоров «Индустриального союза Донбасса»;

16 – Борис КОЛЕСНИКОВ – народный депутат от Партии регионов, собственник компании «Укринвест»;

17 – Владимир ЛИТВИН – лидер парламентской фракции блока собственного имени;

18 – Владимир СТЕЛЬМАХ – глава Национального банка Украины;

19 – Валерий ХОРОШКОВСКИЙ – председатель Государственной таможенной службы Украины;

20 – Дмитрий ФИРТАШ – совладелец RosUkrEnergo, владелец Group DF;

Так же в рейтинг вошли телеведущий Савик ШУСТЕР (44-е место); продюсер, актер, музыкант, лидер группы «ВВ» Олег СКРИПКА (48-е), лидер группы «Океан Ельзи» Святослав ВАКАРЧУК (55-е); игрок футбольного клуба Зенит (Санкт-Петербург) и национальной сборной Украины Анатолий ТИМОЩУК (59-е); боксер, чемпион мира по версиям WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Владимир КЛИЧКО (67-е).

Замыкает сотню рейтинга ТОП-100 экс-президент Леонид КУЧМА.

Всего в нынешний рейтинг вошли 102 человека (10 женщин, 92 – мужчины). На 60-й и 85-й позициях оказались два брата и две сестры соответственно.

48 лет – средний возраст номинантов рейтинга. Самый старший – Патриарх ФИЛАРЕТ (№35) – 79 лет, самый младший – теннисистка Катерина БОНДАРЕНКО (№85) - 22 года.

29 украинских мультимиллионеров из числа самых богатых украинцев вошли в нынешний рейтинг влияния. Суммарный капитал этих предпринимателей – 87 млрд. долл., что более чем вдвое превышает бюджет Украины.

Напомним, что по итогам прошлого годапервые места в рейтинге журнала "Корреспондент" распределились так:

1. Виктор Янукович.

2. Виктор Ющенко.

3. Ринат Ахметов.

4. Юлия Тимошенко.