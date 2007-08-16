Украинский еженедельный журнал Корреспондент 16 августа в пятый раз обнародовал свой рейтинг ТОП-100 самых влиятельных людей Украины.

В этом году рейтинг возглавил премьер Виктор Янукович.

Вторую строчку списка занял Президент Виктор Ющенко.

Третье место у донецкого предпринимателя Рината Ахметова.

Сразу за Ахметовым в списке расположилась Юлия Тимошенко.

Редакция также отмечает значительный рост в рейтинге Виктора Пинчука - благодаря его благотворительной деятельности; Юрия Луценко - благодаря созданию образа несгибаемого революционера; Арсения Яценюка, которого вынесло наверх бурное развитие его политической карьеры, и Григория Суркиса, который поднялся в списке на волне Евро-2012.

Средний возраст участника рейтинга ТОП-100 - 49 лет. Самому младшему, футболисту Андрею Шевченко, - 30 лет, самому старшему, Михаилу Денисенко, более известному как патриарх Филарет, глава Украинской православной церкви Киевского патриархата, - 78.

Более половины списка самых влиятельных людей Украины - представители пяти главных политических сил страны. Блок Наша Украина - Народная самооборона - 18 человек, Партия регионов - 17 и БЮТ - 10, Социалистическая партия - шесть. Двое от Коммунистической партии.

В нынешнем рейтинге ТОП-100 - 26 новичков. То есть те, кто в прошлом году не вошли в золотую сотню. Самый успешный дебютант - председатель правления Национального банка Украины Владимир Стельмах, № 16 списка.

Влиятельные люди Украины преимущественно родом из крупных областных центров. Киев и его окрестности воспитали 17 номинантов, Донецк и область - 14, Днепропетровский регион - семь, Львов - пять.

При подготовке рейтинга редакция учитывала мнения 20-ти экспертов в различных областях.

Корреспондент.net