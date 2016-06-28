Турчинов: историю и Конституцию государства имеет право писать только украинский народ

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в своем поздравлении ко Дню Конституции, сообщает пресс-служба СНБО.

Читайте такжеВ Украине отмечают 20-летие действующей Конституции«Украина - суверенное и независимое, демократическое, социальное, правовое государство - об этом говорится в статье 1 Конституции», - напомнил он.

По его словам, «попытки Януковича, узурпировав власть, деформировать под себя Основной закон привели к падению его режима».

«Начав против нас войну, Российская Федерация пытается не только прорвать нашу оборону на востоке, но и нанести удар Конституции Украины. Они хотят вырвать из украинской Конституции такие базовые понятия, как «свобода», «демократия», «независимость» и «унитарность». Но им не удастся лишить нас свободы. А о нашу Конституцию, как и о нашу оборону, они сломают себе зубы», - подчеркнул Турчинов.

«Историю и Конституцию нашего государства имеет право писать только Украинский народ. Украина была, есть и будет суверенным демократическим унитарным государством. И любые изменения в Основной закон должны только усиливать демократичность и независимость нашей страны», - добавил секретарь СНБО.