Парубий: Конституция Украины - символ свободолюбия нашего народа

09:33, 28 июня 2016
Политика
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Конституция Украины – это символ воплощение исконных традиций государства и свободолюбия нашего народа.

конституция / ukrliter.com

Об этом говорится в поздравлении председателя Верховной Рады Андрея Парубия украинцам с Днем Конституции Украины.

Читайте такжеВ Украине отмечают 20-летие действующей КонституцииВ нем также отмечается, что в этом году исполняется 20 лет со времени принятия Верховной Радой Основного закона государства.

Парубий выразил уверенность, что «наша совместная работа для Украины укрепит наше государство и принесет украинскому народу победу и мир».

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