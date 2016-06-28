Парубий: Конституция Украины - символ свободолюбия нашего народа

Об этом говорится в поздравлении председателя Верховной Рады Андрея Парубия украинцам с Днем Конституции Украины.

Читайте такжеВ Украине отмечают 20-летие действующей КонституцииВ нем также отмечается, что в этом году исполняется 20 лет со времени принятия Верховной Радой Основного закона государства.

Парубий выразил уверенность, что «наша совместная работа для Украины укрепит наше государство и принесет украинскому народу победу и мир».