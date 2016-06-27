Тука раскритиковал призывы о возвращении ядерного статуса Украине (видео)

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передает Еспресо.

"О возвращении атомного оружия очень много спекуляций. Те, кто говорит о возвращении ядерного статуса, не говорят о количестве средств, которые надо потратить на его содержание. Представьте себе, что было бы, если бы "ДНР" владела этим ядерным оружием", - заявил Тука.

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Также он выступает против отказа от оккупированных территорий.

"Очень досадные мысли об отказе от территорий. Мысль об отказе от территорий имеет немало апологетов, даже в политикуме, и я хотел бы собрать всех этих людей, которые безответственно предлагают отказаться от территорий, построить так называемую "китайскую стену", и задать им один вопрос: сколько это будет стоить Украине? Перед тем, как это предлагать, надо думать о последствиях", - заявил Тука.

Ранее Тука заявлял, что на Луганщине после деоккупации может возникнуть демографическая катастрофа.