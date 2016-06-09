Тука опасается, что на Луганщине после деоккупации возникнет демографическая катастрофа

Как передает корреспондент УНИАН, такой прогноз сделал на пресс-конференции заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, бывший председатель Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука.

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«Если мы не дадим какой-то месседж ... что мы стремимся сделать все возможное, чтобы эти люди (внутренние переселенцы - УНИАН) имели возможность в ближайшее время вернуться в свои дома, то, к сожалению, после освобождения территории или деоккупации Украина может столкнуться с демографической катастрофой определенного региона, и это очень опасно», - сказал он.

Тука сообщил, что впервые столкнулся с такой проблемой, участвуя в совещании с представителями Всемирного банка.

«Именно специалисты из банка предоставили объективную информацию относительно мирового опыта, которая свидетельствует о том, что среди вынужденных внутренних переселенцев, которые не имеют возможности вернуться на места постоянного проживания в течение 5 лет, практически более 80% вообще уже не возвращаются», - сказал Тука.

«Находясь на Луганщине, я понял, что большая часть людей, которые покинули оккупированную территорию, - это не только пожилые люди, которые нуждаются в пенсионном обеспечении или какой-либо социальной защите, это большое количество предпринимателей, интеллигенции. Не секрет, что в современном обществе именно интеллигенция является той силой, которая развивает общество. Таким образом мы имеем очень неприятную ситуацию на Луганщине ... Подавляющее большинство людей, которые должны развивать общины, в частности, территориальные, сейчас покинули территорию оккупированной Луганской области», - добавил Тука.